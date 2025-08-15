Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 195,10 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 195,10 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 194,05 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 197,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.191 Sartorius vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,89 Prozent.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,820 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,00 EUR.

Am 22.07.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 884,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 16.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 4,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Vor Index-Überprüfung: GEA und Scout24 laut JPMorgan mögliche DAX-Aufsteiger

Sartorius-Aktie setzt Erholung fort - Jefferies-Kaufempfehlung

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen