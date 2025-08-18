DAX24.381 +0,3%ESt505.470 +0,7%Top 10 Crypto15,98 +0,3%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.866 -0,8%Euro1,1693 +0,3%Öl65,98 -0,7%Gold3.344 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 BASF BASF11 UnitedHealth 869561 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick positiv -- Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Volatus, NVIDIA, Rüstungswerte, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger werden risikofreudiger Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger werden risikofreudiger
NVIDIA-Aktie in Grün: Neue KI-Chips für China inmitten regulatorischer Unsicherheit? NVIDIA-Aktie in Grün: Neue KI-Chips für China inmitten regulatorischer Unsicherheit?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Blick auf Aktienkurs

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Dienstagmittag an Boden

19.08.25 12:05 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 195,20 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
159,60 EUR -0,40 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 195,20 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 195,45 EUR. Mit einem Wert von 194,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 7.173 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,59 Prozent hinzugewinnen. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 17,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,820 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,00 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 884,30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 860,70 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 16.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 15.10.2026 dürfte Sartorius vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Vor Index-Überprüfung: GEA und Scout24 laut JPMorgan mögliche DAX-Aufsteiger

Sartorius-Aktie setzt Erholung fort - Jefferies-Kaufempfehlung

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
23.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
23.07.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2025Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
22.07.2025Sartorius vz HoldJefferies & Company Inc.
22.07.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen