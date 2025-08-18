Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 195,20 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 195,20 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 195,45 EUR. Mit einem Wert von 194,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 7.173 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,59 Prozent hinzugewinnen. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 17,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,820 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,00 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 884,30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 860,70 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 16.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 15.10.2026 dürfte Sartorius vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie.

