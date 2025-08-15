DAX24.432 +0,5%ESt505.486 +0,9%Top 10 Crypto15,80 -1,1%Dow44.981 +0,2%Nas21.410 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1669 +0,1%Öl66,04 -0,6%Gold3.326 -0,1%
Aktienentwicklung

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

19.08.25 16:09 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 196,55 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 196,55 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 196,65 EUR. Bei 194,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 15.649 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 32,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,52 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,820 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 257,00 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,74 Prozent auf 884,30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 15.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
