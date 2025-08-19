DAX24.337 -0,4%ESt505.483 ±0,0%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,50 +0,8%Gold3.328 +0,4%
Kursentwicklung im Fokus

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag leichter

20.08.25 12:07 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag leichter

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 196,55 EUR.

Aktien
Sartorius AG St.
159,40 EUR -0,20 EUR -0,13%
Um 11:45 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 196,55 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 195,00 EUR. Mit einem Wert von 195,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.815 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 32,69 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,820 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 257,00 EUR angegeben.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 884,30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 860,70 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 16.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 15.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr angefallen

Vor Index-Überprüfung: GEA und Scout24 laut JPMorgan mögliche DAX-Aufsteiger

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
