Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteuert sich am Mittwochnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 197,45 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 197,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 197,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.270 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 32,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,90 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,820 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,00 EUR.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 884,30 Mio. EUR – ein Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 16.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 15.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,96 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

