So bewegt sich Sartorius vz

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag mit Einbußen

21.08.25 12:06 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 195,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
158,20 EUR -1,20 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:43 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 195,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 195,90 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 198,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 8.180 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. 49,06 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,24 Prozent.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,820 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 257,00 EUR angegeben.

Am 22.07.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 884,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 15.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,96 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
