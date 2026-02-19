DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -2,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin61.321 -1,8%Euro1,1609 -0,2%Öl84,00 +1,7%Gold5.084 -1,1%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schließt tiefrot -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA im Fokus
Top News
Peter Schiff lässt Alarmglocken schrillen: Bitcoin jetzt verkaufen - Sturz auf 20.000 US-Dollar droht Peter Schiff lässt Alarmglocken schrillen: Bitcoin jetzt verkaufen - Sturz auf 20.000 US-Dollar droht
Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot
NASDAQ 100-Performance im Blick

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

05.03.26 22:32 Uhr
Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot | finanzen.net

Der NASDAQ 100 verlor am vierten Tag der Woche an Wert.

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,29 Prozent tiefer bei 25.020,41 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,402 Prozent auf 24.992,73 Punkte an der Kurstafel, nach 25.093,68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24.744,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25.174,31 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24.548,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25.692,05 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 20.628,46 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,737 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.315,84 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Booking (+ 8,46 Prozent auf 4.613,28 USD), Atlassian (+ 7,42 Prozent auf 82,51 USD), Intuit (+ 6,05 Prozent auf 466,79 USD), AppLovin (+ 5,33 Prozent auf 508,56 USD) und Broadcom (+ 4,80 Prozent auf 332,77 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil IDEXX Laboratories (-4,59 Prozent auf 618,92 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,53 Prozent auf 139,81 USD), CSX (-3,81 Prozent auf 41,15 USD), Lam Research (-3,73 Prozent auf 214,68 USD) und Align Technology (-3,60 Prozent auf 175,60 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 47.988.910 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,01 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

