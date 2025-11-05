Scout24 Aktie News: Scout24 reagiert am Vormittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 99,30 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 99,30 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,60 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.267 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 17,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 118,43 EUR an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Scout24 am 26.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 02.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

