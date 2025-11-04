Scout24 Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Scout24

Scout24 im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 99,50 EUR.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:03 Uhr um 1,1 Prozent auf 99,50 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 99,25 EUR. Bei 99,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.822 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 18,97 Prozent niedriger. Am 04.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,55 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 118,95 EUR angegeben.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 02.03.2027 dürfte Scout24 die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,40 EUR fest.

