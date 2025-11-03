DAX24.125 +0,7%Est505.675 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,40 -3,4%Nas23.832 +0,5%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,38 -1,1%Gold4.019 +0,4%
Notierung im Blick

Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag stärker

03.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Scout24 zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 100,90 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 100,90 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 101,00 EUR zu. Bei 100,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.841 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 21,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 79,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 27,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,54 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 118,95 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 02.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

