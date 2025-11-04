Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 98,20 EUR.

Die Scout24-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 98,20 EUR abwärts. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,95 EUR nach. Bei 99,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.326 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,05 Prozent hinzugewinnen. Am 04.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 20,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,54 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 118,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 02.03.2027.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

