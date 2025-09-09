DAX23.722 ±0,0%ESt505.376 +0,1%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.837 +0,5%Euro1,1703 -0,1%Öl67,03 +0,8%Gold3.646 +0,5%
Aktienkurs aktuell

Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag gesucht

10.09.25 09:25 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 112,80 EUR zu. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 112,90 EUR. Mit einem Wert von 112,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.420 Scout24-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,70 EUR am 12.09.2024. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 59,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,49 EUR. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 117,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Scout24 NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

