Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag gesucht
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 112,80 EUR zu. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 112,90 EUR. Mit einem Wert von 112,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.420 Scout24-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,70 EUR am 12.09.2024. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 59,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,49 EUR. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 117,63 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie
MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen
JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Scout24
Nachrichten zu Scout24
Analysen zu Scout24
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Scout24 Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen