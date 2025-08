Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 213,90 EUR abwärts.

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 4,9 Prozent auf 213,90 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 213,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 222,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 662.382 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 150,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 41,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,32 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 226,30 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,86 EUR gegenüber 2,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 19,76 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,16 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,71 EUR im Jahr 2025 aus.

