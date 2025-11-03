Siemens Aktie News: Siemens behauptet sich am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 245,40 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Siemens-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 245,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 245,45 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 244,55 EUR. Mit einem Wert von 244,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.549 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 1,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 51,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 236,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,74 EUR im Jahr 2025 aus.

