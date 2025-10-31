Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Freitagvormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Um 09:07 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 247,45 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 247,70 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 247,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.121 Siemens-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 250,15 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 1,09 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 34,38 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,41 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 236,44 EUR.
Am 07.08.2025 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 19,38 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,90 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 12.11.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,74 EUR je Aktie.
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.2025
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
