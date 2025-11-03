Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag fester

DAX24.226 +1,1%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1516 -0,2%Öl64,63 -0,7%Gold4.005 +0,1%
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Siemens im Blick

03.11.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Siemens zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 246,85 EUR.

Das Papier von Siemens konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 246,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 246,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 244,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 150.098 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 1,34 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Mit Abgaben von 34,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,41 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,44 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Siemens BuyUBS AG
21.10.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Siemens BuyUBS AG
21.10.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen