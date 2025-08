Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 220,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 220,25 EUR. Bei 222,20 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 221,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 120.337 Stück.

Bei 244,85 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2024 auf bis zu 152,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 30,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,33 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 226,30 EUR.

Am 15.05.2025 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,86 EUR, nach 2,57 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 19,76 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 19,16 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,65 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Analysten sehen bei Siemens-Aktie Potenzial

Siemens Healthineers-Aktie legt zu: Siemens Healthineers wird bei Prognosen etwas optimistischer

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor einem Jahr eingefahren