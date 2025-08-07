Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 230,65 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 230,65 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 232,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 229,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 521.389 Siemens-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (152,40 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 33,93 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,32 EUR je Siemens-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 229,30 EUR an.

Am 07.08.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 19,38 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,68 EUR je Siemens-Aktie.

