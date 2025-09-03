DAX23.749 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,63 -1,1%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1729 +0,1%Öl66,79 +1,7%Gold3.615 +0,8%
Aktienkurs aktuell

Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Mittag

08.09.25 12:06 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Mittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 229,30 EUR zu.

Siemens AG
Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 11:48 Uhr 1,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 230,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 228,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 127.299 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 160,24 EUR. Mit Abgaben von 30,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,33 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 234,78 EUR.

Am 07.08.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 2,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,48 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

