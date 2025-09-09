Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag im Minusbereich

Siemens im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 226,95 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 226,95 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 225,70 EUR ab. Bei 229,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 232.524 Siemens-Aktien.

Bei 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,89 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 160,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 41,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,34 EUR je Siemens-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 238,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,61 EUR, nach 2,51 EUR im Vorjahresvergleich. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

