Notierung im Blick

Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagnachmittag tiefer

11.08.25 16:09 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 228,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
228,05 EUR -4,60 EUR -1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 228,10 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 228,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 234,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 294.032 Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,34 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,87 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,32 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 229,30 EUR je Siemens-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 18,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,67 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Siemens AG

