Siemens Aktie News: Siemens macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 229,80 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 230,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 229,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 358.889 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,55 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 156,54 EUR am 13.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,32 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 229,80 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 18,90 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

