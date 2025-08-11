DAX24.045 -0,2%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,8%Dow44.432 +1,0%Nas21.591 +1,0%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1666 +0,4%Öl66,56 -0,2%Gold3.345 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX leichter -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Eurokurs legt zu - die Gründe Eurokurs legt zu - die Gründe
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Siemens im Blick

Siemens Aktie News: Siemens macht am Dienstagnachmittag Boden gut

12.08.25 16:09 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 229,80 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
231,20 EUR 3,45 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 230,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 229,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 358.889 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,55 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 156,54 EUR am 13.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,32 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 229,80 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 18,90 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick

Outperform für Siemens-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Aktien-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Siemens-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
09:56Siemens HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Siemens BuyUBS AG
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Siemens OutperformBernstein Research
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Siemens BuyUBS AG
07.08.2025Siemens OutperformBernstein Research
07.08.2025Siemens BuyUBS AG
10.07.2025Siemens KaufenDZ BANK
08.07.2025Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:56Siemens HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
04.07.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen