Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Nachmittag an Boden

Siemens im Blick

Die Aktie von Siemens zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 223,50 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 223,50 EUR nach oben. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 224,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 223,30 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 395.589 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,55 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 150,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,35 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 224,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 13.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 18,35 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,41 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 15.05.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,67 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Fluence Energy-Aktie dreht letztlich dennoch klar ins Plus: Siemens-Tochter Fluence Energy macht mehr Verlust

Siemens-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Siemens-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie in Rot: Vorsichtiger für das Gewinnziel im Gesamtjahr