Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 232,05 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 232,05 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 233,05 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 232,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 95.838 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 14.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 157,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,17 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 229,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,68 EUR je Siemens-Aktie.

