Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 231,70 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 231,70 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 233,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 232,50 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 282.431 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 157,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,17 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 229,80 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,68 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

