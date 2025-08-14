Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Vormittag zu
Die Aktie von Siemens zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 235,80 EUR.
Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 235,80 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 235,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 51.651 Siemens-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Gewinne von 3,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,70 EUR am 16.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.
Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,17 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 229,80 EUR angegeben.
Am 07.08.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
