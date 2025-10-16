Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Mittag ins Plus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 241,40 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 11:49 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 241,40 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 242,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 242,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 226.572 Siemens-Aktien.
Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 250,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 3,62 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 162,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,41 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 241,44 EUR.
Siemens veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen.
Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,71 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie
DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingebracht
Aktien-Tipp Siemens-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Siemens-Aktien nehmen Abstand vom Rekordhoch - Siemens Healthineers und Energy ebenfalls unter Druck
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siemens AG
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.2025
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen