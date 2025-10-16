DAX24.216 +0,1%Est505.626 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX etwas höher -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
D-Wave Quantum-Aktie mit Verschnaufpause: Europa Vorstoß mit neuem Millionen-Vertrag
So entwickelt sich Siemens

Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Mittag ins Plus

16.10.25 12:04 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 241,40 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 241,40 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 242,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 242,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 226.572 Siemens-Aktien.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 250,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 3,62 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 162,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,41 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 241,44 EUR.

Siemens veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,71 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingebracht

Aktien-Tipp Siemens-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Siemens-Aktien nehmen Abstand vom Rekordhoch - Siemens Healthineers und Energy ebenfalls unter Druck

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com

