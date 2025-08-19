Siemens Aktie News: Siemens verliert am Mittwochnachmittag

DAX24.259 -0,7%ESt505.471 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.810 -0,3%Nas20.941 -1,8%Bitcoin97.618 +0,8%Euro1,1653 +0,1%Öl66,68 +1,1%Gold3.346 +0,9%
Siemens Energy im Fokus
So entwickelt sich Siemens

20.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 234,55 EUR.

Das Papier von Siemens befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 234,55 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 234,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 225.356 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,24 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,32 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 227,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,61 EUR, nach 2,51 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Siemens die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,68 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

