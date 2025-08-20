Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Im XETRA-Handel kam die Siemens-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 233,60 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Siemens-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 233,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 234,20 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 232,30 EUR ab. Mit einem Wert von 232,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 115.407 Siemens-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,82 Prozent. Bei 160,24 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,32 EUR je Siemens-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 227,00 EUR an.

Am 07.08.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 19,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Am 12.11.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

