Siemens Aktie News: Siemens am Freitagmittag fester

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 235,10 EUR nach oben.

Das Papier von Siemens konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 235,10 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 235,90 EUR zu. Bei 232,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 96.582 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 160,24 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,32 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 227,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,52 Prozent gesteigert.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie tiefer: So bewertet UBS AG die Siemens-Aktie

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Siemens-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung