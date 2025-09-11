Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag gesucht

Siemens Energy im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 94,02 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 94,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 94,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 350.333 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 104,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 10,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,86 EUR. Abschläge von 71,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,441 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,81 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,75 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.



