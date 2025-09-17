Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Nachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 94,46 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 94,46 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,18 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 827.039 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 104,85 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 9,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,32 EUR am 19.09.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,441 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,81 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von -0,16 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,75 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,53 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

