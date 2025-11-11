DAX23.969 ±0,0%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.586 -1,2%Euro1,1573 +0,1%Öl64,46 +0,6%Gold4.140 +0,6%
Aktienkurs im Fokus

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Dienstagmittag fester

11.11.25 12:04 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Dienstagmittag fester

11.11.25 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 43,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
43,56 EUR -0,02 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 43,48 EUR zu. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,62 EUR zu. Bei 43,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 152.422 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 25,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,07 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,54 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 05.11.2025 vor. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 6,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 04.02.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens-Aktie legt zu: Direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil offenbar auf dem Prüfstand

Investment-Tipp: So bewertet DZ BANK die Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen

