DAX23.931 +1,5%Est505.648 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1572 +0,1%Öl64,18 +0,8%Gold4.080 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Take Two 914508 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX mit Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Palantir, Chipwerte, Highland Critical Mineral, BYD, TMTG, im Fokus
Top News
Ausblick: Munich Re zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Munich Re zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: IONOS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: IONOS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So bewegt sich Siemens Healthineers

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Vormittag an Fahrt

10.11.25 09:22 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 43,89 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
43,20 EUR -0,20 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 43,89 EUR zu. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,13 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 74.373 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,11 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,54 EUR.

Am 05.11.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,32 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 04.02.2027.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet DZ BANK die Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen

Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens AG

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
07.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
07.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen