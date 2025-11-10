Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Vormittag an Fahrt

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 43,89 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 43,89 EUR zu. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,13 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 74.373 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,11 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,54 EUR.

Am 05.11.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,32 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 04.02.2027.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

