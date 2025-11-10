Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 43,40 EUR zu.
Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 43,40 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 44,13 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 44,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.083.678 Siemens Healthineers-Aktien.
Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 34,75 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 5,05 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,54 EUR an.
Siemens Healthineers gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.11.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.08.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.06.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|02.07.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.2020
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
