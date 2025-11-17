Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 43,92 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 43,92 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 43,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.607 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,75 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,60 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,70 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 27,82 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 54,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 28.10.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Siltronic vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,29 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 300,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 357,30 Mio. EUR umsetzen können.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 11.03.2027.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,541 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr bedeutet

Siltronic: Wo ist der nächste Halt?

Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich