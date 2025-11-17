Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Vormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 44,40 EUR.
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 44,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,28 EUR aus. Bei 44,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.780 Siltronic-Aktien umgesetzt.
Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 61,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 28,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,60 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 54,00 EUR.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 28.10.2025. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 300,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 357,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Siltronic-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.03.2027.
Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,541 EUR einfahren.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.2025
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.02.2025
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|28.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|04.07.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
