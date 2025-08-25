DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.285 ±0,0%Nas21.485 +0,2%Bitcoin94.158 -0,7%Euro1,1656 +0,3%Öl67,34 -2,0%Gold3.386 +0,6%
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
SMI-Performance im Blick

SIX-Handel SMI verbucht schlussendlich Verluste

26.08.25 17:57 Uhr
SIX-Handel SMI verbucht schlussendlich Verluste | finanzen.net

Der SMI gab zum Handelsende nach.

Am Dienstag sank der SMI via SIX zum Handelsende um 0,37 Prozent auf 12.160,89 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,409 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,680 Prozent auf 12.123,37 Punkte an der Kurstafel, nach 12.206,36 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 12.118,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12.237,39 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 11.955,73 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 26.05.2025, den Wert von 12.317,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2024, erreichte der SMI einen Wert von 12.354,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 4,62 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10.699,66 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 0,94 Prozent auf 578,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,37 Prozent auf 54,08 CHF), Logitech (+ 0,27 Prozent auf 82,34 CHF), Swisscom (+ 0,08 Prozent auf 592,00 CHF) und Novartis (+ 0,04 Prozent auf 101,28 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swiss Life (-1,99 Prozent auf 878,20 CHF), Partners Group (-1,86 Prozent auf 1.107,00 CHF), Zurich Insurance (-1,73 Prozent auf 579,80 CHF), Sonova (-1,34 Prozent auf 228,20 CHF) und Sika (-0,98 Prozent auf 187,85 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 9.678.153 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 222,096 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

