Skepsis zu Ausblick belastet

Michelin-Aktie unter Druck - auch Continental-Aktie tiefer

09.10.25 10:08 Uhr
Die Aktien von Michelin sind am Donnerstag im frühen Handel unter Druck gekommen.

Zuletzt verlor die Aktie fünf Prozent. Sie näherte sich damit wieder den Jahrestiefs aus dem April und setzte ihre unterdurchschnittliche Entwicklung zum Gesamtmarkt fort. Continental folgten den schwachen Vorgaben aus Paris und gaben um 1,4 Prozent nach.

Michelin litten unter vorsichtigen Kommentaren verschiedener Banken, deren Experten auf einen Pre-Close-Call des Unternehmens verwiesen, in dem über aktuelle Geschäftstrends informiert wird.

Analyst Ross MacDonald von der Citigroup äußerte Bedenken hinsichtlich des bestehenden Jahresausblicks. Michael Aspinall von Jefferies teilt diese Skepsis. Die Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober dürften seiner Ansicht nach die Schätzungen verfehlen. Akshat Kacker von JPMorgan senkte unterdessen seine Schätzungen für den operativen Gewinn und bewegt sich damit unter den bestehenden Konsensprognosen.

/mf/mis

PARIS (dpa-AFX)

mehr Analysen