Continental Aktie News: Continental verliert am Nachmittag

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 57,36 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 57,36 EUR ab. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 56,96 EUR. Bei 57,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 142.908 Continental-Aktien.

Bei 59,81 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 4,28 Prozent zulegen. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,63 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 05.08.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 6,03 EUR je Aktie aus.

