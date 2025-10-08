Continental Aktie News: Continental fällt am Mittwochvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 57,40 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 57,40 EUR. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 57,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.642 Continental-Aktien.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 59,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,20 EUR am 09.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,63 EUR.

Continental gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

