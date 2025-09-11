DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.841 ±0,0%Nas22.339 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1766 +0,3%Öl67,25 +0,6%Gold3.682 +1,1%
SMA Solar Aktie News: SMA Solar steigt am Montagnachmittag stark

15.09.25 16:13 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar steigt am Montagnachmittag stark

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere zuletzt 13,1 Prozent.

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 13,1 Prozent auf 20,60 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,86 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,46 EUR. Bisher wurden heute 280.878 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Am 04.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 20,78 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,94 EUR ab. Abschläge von 46,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen