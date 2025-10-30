Schneider Electric-Aktie: Nachfrage nach Energietechnik treibt an
Der französische Konzern Schneider Electric hat im dritten Quartal dank der anhaltend hohen Energietechnik-Nachfrage zugelegt.
Werte in diesem Artikel
Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 4,4 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Aus eigener Kraft - also bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Währungseffekte - zogen die Erlöse um neun Prozent an. Damit übertraf der in Teilen mit Siemens und Siemens Energy konkurrierende Konzern die Erwartungen der Analysten.
Das Ebita-Ziel für das Gesamtjahr bestätigte Schneider Electric. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll organisch um 10 bis 15 Prozent zulegen. Bei Umsatz und Marge erwartet Schneider nun eher das untere Ende der Spannen. Das im EuroStoxx 50 Unternehmen rechnet 2025 mit einem organischen Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent. Die Marge für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll sich um 0,5 bis 0,8 Prozentpunkte verbessern. Die bereinigte Marge soll gemessen am operativen Ergebnis (Ebita) 18,7 bis 19,0 Prozent betragen.
/mne/zb/stk
RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Schneider Electric
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schneider Electric
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Schneider Electric News
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|21.10.2025
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14.10.2025
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.2025
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.08.2025
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.02.2025
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.2025
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.2025
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.2025
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.2024
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schneider Electric S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen