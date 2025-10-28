Schneider Electric Aktie
Marktkap. 144,97 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Outperform" belassen. Der Elektrokonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Er lobte aber eine solide Entwicklung im Bereich der Industrie-Automation mit diskreten Fertigungs- und Automatisierungslösungen als Glanzpunkt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
251,00 €
|Abst. Kursziel*:
7,57%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
246,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,60%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
255,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
