So entwickelt sich Stellantis

Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Montagvormittag stärker

10.11.25 09:22 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Montagvormittag stärker

Die Aktie von Stellantis gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 8,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,91 EUR 0,09 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 8,88 EUR nach oben. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 8,89 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,89 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 4.775 Aktien.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,75 EUR. Gewinne von 54,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,26 EUR ab. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 22,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,138 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Stellantis-Aktie bei 9,68 EUR.

Am 03.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2025 0,710 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

Stellantis-Aktie in Rot: Hunderttausende Hybrid-Jeeps zurückgerufen

Stellantis-Aktie gibt deutlich nach: Opel-Mutter mit Erholung in Nordamerika - Warnung vor Sonderkosten

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

