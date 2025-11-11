DAX23.980 +0,1%Est505.694 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.586 -1,2%Euro1,1573 +0,1%Öl64,46 +0,6%Gold4.141 +0,6%
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis reagiert am Dienstagmittag positiv

11.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 9,01 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
9,01 EUR 0,06 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere um 11:34 Uhr 1,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 9,11 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,93 EUR. Bisher wurden heute 156.353 Stellantis-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,75 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 52,61 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,138 EUR je Stellantis-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,68 EUR.

Am 03.03.2021 äußerte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 28,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Stellantis möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,708 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
05.11.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
31.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Stellantis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
31.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Stellantis NeutralUBS AG
30.10.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
24.10.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

