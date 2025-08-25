Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 8,40 EUR ab.

Die Stellantis-Aktie wies um 11:36 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 8,40 EUR abwärts. Im Tief verlor die Stellantis-Aktie bis auf 8,33 EUR. Bei 8,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 22.008 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,29 EUR. Gewinne von 82,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 13,52 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,262 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,83 EUR je Stellantis-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 03.03.2021. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Stellantis.

In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,960 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

