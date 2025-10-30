Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis tendiert am Donnerstagvormittag südwärts
Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,1 Prozent auf 9,31 EUR ab.
Der Stellantis-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 9,31 EUR. Im Tief verlor die Stellantis-Aktie bis auf 9,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.194 Stellantis-Aktien.
Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,67 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 7,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,144 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Stellantis-Aktie bei 10,00 EUR.
Stellantis veröffentlichte am 03.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28,59 Mrd. EUR.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,696 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.
