Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Stellantis zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 9,76 EUR zu.

Die Stellantis-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 9,76 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Stellantis-Aktie bei 9,91 EUR. Bei 9,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 171.292 Aktien.

Bei 13,75 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 40,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,144 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Stellantis-Aktie bei 10,00 EUR.

Am 03.03.2021 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Stellantis mit einem Umsatz von insgesamt 28,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,696 EUR je Aktie.

