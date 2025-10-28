Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis zeigt sich am Dienstagmittag fester

Blick auf Stellantis-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 9,61 EUR.

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 9,61 EUR. Bei 9,63 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.652 Stellantis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 43,02 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (7,26 EUR). Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 24,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,144 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 EUR.

Stellantis gewährte am 03.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 28,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte Stellantis die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,696 EUR im Jahr 2025 aus.



